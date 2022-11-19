В США заявили о намерении не допустить подавления украинских систем ПВО

Власти США намерены не допустить подавления украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) и хотят обеспечить Киев всем необходимым для поддержания их «в жизнеспособном состоянии». Об этом 19 ноября заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Соответствующее заявление он сделал во время поездки на Ближний Восток, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит Reuters.

По мнению Кола, Россия пытается «подавить и истощить» украинские системы ПВО, нанося ракетные удары по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуре.

Однако он уверен, что США не намерены допускать этого и хотят «обеспечить украинцев тем, что им нужно, чтобы поддержать их средства противовоздушной обороны в жизнеспособном состоянии».

При этом он отметил, что системе ПВО Украины уже оказана «огромная поддержка» со стороны США и их союзников. По его словам США «повсеместно приближали украинцев к стандартам НАТО в плане техники». В частности, он отметил передачу Украине зенитных ракетных комплексов NASAMS.

15 ноября пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что США считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО и поддержку ее энергетической инфраструктуры.

11 ноября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах США помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

10 ноября Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.