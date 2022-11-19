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В США заявили о намерении не допустить подавления украинских систем ПВО

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Фото: Wikipedia.org/Владислав Демьяненко
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Власти США намерены не допустить подавления украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) и хотят обеспечить Киев всем необходимым для поддержания их «в жизнеспособном состоянии». Об этом 19 ноября заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

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Соответствующее заявление он сделал во время поездки на Ближний Восток, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит Reuters.

По мнению Кола, Россия пытается «подавить и истощить» украинские системы ПВО, нанося ракетные удары по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуре.

Однако он уверен, что США не намерены допускать этого и хотят «обеспечить украинцев тем, что им нужно, чтобы поддержать их средства противовоздушной обороны в жизнеспособном состоянии».

При этом он отметил, что системе ПВО Украины уже оказана «огромная поддержка» со стороны США и их союзников. По его словам США «повсеместно приближали украинцев к стандартам НАТО в плане техники». В частности, он отметил передачу Украине зенитных ракетных комплексов NASAMS.

15 ноября пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что США считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО и поддержку ее энергетической инфраструктуры.

11 ноября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах США помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

10 ноября Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

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