На Сахалине эвакуировали всех жителей загоревшегося двухэтажного дома

В поселке Тымовское на Сахалине эвакуировали всех жителей многоквартирного двухэтажного дома, в котором ранее возник пожар. Об этом 19 ноября сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Всех жильцов эвакуировали, они находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает», — написал он в своем Telegram-канале.

Также всем гражданам предложены места в пункте временного размещения. Отмечается, что огонь не угрожает соседним домам, однако спасатели и пожарные продолжают его тушить.

Кадры пожара ранее показывали «Известия». По предварительным данным местных СМИ, в результате трагедии есть погибшие.

Это не первое ЧП, произошедшее в субботу в указанном поселке. Так, в 13:00 (5:00 мск) в одном из домов произошел, предположительно, взрыв бытового газа. Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей. Судьба одного человека пока остается неизвестной. Причиной взрыва в доме, по предварительной информации, стал 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР. Как заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, пострадавшим жителям дома предложат новое жилье. Также Лимаренко объявил траур в Тымовском районе.