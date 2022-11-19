Путин отметил значимость кинофестиваля «Победили вместе»

Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей XVII Международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова по случаю его открытия в Волгограде. Соответствующая телеграмма опубликована 19 ноября на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что кинофестиваль является одним из самых представительных и авторитетных форумов в области документального кино и выполняет благородную миссию.

«На протяжении многих лет он [кинофестиваль] выполняет благородную миссию — содействует сохранению памяти о беспримерном подвиге наших народов в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны. Сейчас, когда в угоду корыстным политическим интересам всё чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги самой жестокой войны XX столетия, преуменьшить роль нашей страны в достижении Победы, эта задача приобретает особую актуальность», — указал Путин.

Президент России обратил внимание на программу фестиваля в этом году. На нем представят фильмы о Великой Отечественной войне, а также о героизме российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Кроме того, в рамках программы кинофестиваля будут представлены киноленты, повествующие о традициях патриотизма, передающихся из поколения в поколение.

«Уверен, что фестиваль пройдет на высоком творческом и организационном уровне, обогатит палитру отечественной и мировой кинематографии интересными, содержательными работами, предоставит российским и зарубежным мастерам хорошую возможность для общения и обмена профессиональным опытом», — заключил Путин.

XVII Международный кинофестиваль «Победили вместе» открылся в Волгограде 19 ноября, в день 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

По 22 ноября жители и гости города-героя увидят более 150 работ. Основной площадкой кинопоказов и мероприятий станет Волгоградский государственный университет.