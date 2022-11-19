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В Болгарии спустя девять дней нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика

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Фото: bTV
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В Болгарии удачно завершились поиски 12-летнего ребенка с аутизмом, пропавшего девять дней назад в лесной местности в районе болгарского города Перник. Ребенок был обнаружен 19 ноября, сообщает болгарский телеканал bTV.

Уточняется, что ребенка нашли спасатели из горно-спасательной службы в одном из труднодоступных районов. При этом к поискам мальчика были привлечены тысячи добровольцев. Розыск велся в том числе с привлечением водолазов, альпинистов и вертолета, указывает телеканал.

По словам министра здравоохранения технического правительства страны Асена Меджидиева, ребенка обнаружили с признаками обезвоживания, сейчас он находится в больнице. Угрозы его жизни нет.

Мальчик пропал 11 ноября во время прогулки с отцом. Другие подробности случившего не приводятся.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что пропавшего в Забайкалье 10-летнего мальчика нашли живым. Ребенок ушел из дома 11 ноября. Два дня родители искали его самостоятельно, а на третий обратились в правоохранительные органы.

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