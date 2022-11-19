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В Харькове заявили о повреждении более 100 объектов «Теплосетей» с февраля

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevsky
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В Харькове повреждения получили 117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети» с 24 февраля, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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«В городе (с начала спецоперации РФ по защите Донбасса. — Ред.) было повреждено 20 км магистральных трубопроводов, 44 котельные, одна ТЭЦ, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, три насосные станции», — приводится заявление Терехова на сайте городского совета.

Отмечается, что специалисты ведут работу по восстановлению инфраструктуры. Так, на реновацию ТЭЦ-3 было выделено 70 млн гривен (около 115 млн рублей) из бюджета городской территориальной общины и средств государственного бюджета.

Ранее в субботу глава крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев быть готовыми при возможности покинуть страну до наступления зимы, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

По его словам, массированные ракетные удары со стороны РФ вывели из строя почти половину энергетической сети страны, а повторная атака может уничтожить ее полностью.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как указывал президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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