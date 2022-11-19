Автомобиль Tesla столкнулся с такси в Москве
Автомобиль Tesla Model 3 столкнулся с машиной такси в Москве. Кадры с места аварии оказались в распоряжении «Известий».
ДТП произошло на Люсиновской улице. После столкновения электромобиль вылетел с проезжей части.
Два участника ДТП получили повреждения в передней части. На месте работают городские службы. Причины аварии устанавливаются.
8 ноября телеканал «Известия» сообщил, что американский производитель электромобилей Tesla отзовет более 40 тыс. машин, которые произвели с 2017 до 2021 год из-за отказа усилителя рулевого управления. Сообщалось, что такая неисправность может повысить риск ДТП.
Так, для устранения ошибки компания выпустит новое программное обновление. Отзыву подлежат автомобили моделей Model S и Model X.