Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два человека погибли в Лисичанске в результате обстрела со стороны ВСУ
Спорт
Джокович обыграл Фритца и вышел в финал Итогового турнира ATP
Мир
Депутат бундестага призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных
Мир
В Харькове заявили о повреждении более 100 объектов «Теплосетей» с февраля
Политика
В Госдуме заявили о несамостоятельности Зеленского
Происшествия
Открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано
Происшествия
Жилое здание загорелось недалеко от обрушившегося при взрыве дома на Сахалине
Происшествия
«Газпром Трансгаз» сообщил о разрыве газопровода в Ленобласти перед пожаром
Мир
Украинцам посоветовали уехать из страны для снижения нагрузки на энергосистему
Спорт
Матыцин заявил о необходимости продолжения сотрудничества с WADA
Мир
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины
Происшествия
Губернатор Дрозденко сообщил о взрыве на газопроводе в Ленобласти
Сюжет:

Медведев: Зеленский боится украинских националистов до обморока

Медведев: Зеленский не идет на переговоры из-за боязни националистов
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны переговоры, так как для него они опасны из-за последующей реакции националистов. Такое мнение высказал в субботу, 19 ноября, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«У них не хватает сил и средств для обороны»
Знаменитая 100-я бригада Народной милиции ДНР взяла штурмом крупный укрепрайон у поселка Невельское

«Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также указал на то, что украинский лидер националистов «боится до обморока».

Медведев также считает, что от киевского режима и самого Зеленского уже устали западные партнеры Украины.

Ранее в этот день Зеленский высказал убеждение, что Москва стремится к переговорам с Киевом для «краткосрочного затишья» в боевых действиях. По его мнению, уступки со стороны Киева не гарантируют мира.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022