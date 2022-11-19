Медведев: Зеленский боится украинских националистов до обморока

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны переговоры, так как для него они опасны из-за последующей реакции националистов. Такое мнение высказал в субботу, 19 ноября, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также указал на то, что украинский лидер националистов «боится до обморока».

Медведев также считает, что от киевского режима и самого Зеленского уже устали западные партнеры Украины.

Ранее в этот день Зеленский высказал убеждение, что Москва стремится к переговорам с Киевом для «краткосрочного затишья» в боевых действиях. По его мнению, уступки со стороны Киева не гарантируют мира.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».