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Читатели Daily Mail обвинили Сунака в отмывании денег из-за визита на Украину

Читатели Daily Mail обвинили британского премьера Сунака в отмывании денег после визита на Украину
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Фото: REUTERS/GG
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Читатели британской газеты Daily Mail назвали встречу премьер-министра Риши Сунака с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве «финансовой махинацией», направленную на кражу денег налогоплательщиков. Соответствующие комментарии появляются под статьей, опубликованной 19 ноября.

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«Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег», — написал пользователь под ником Ciebie.

«Дома — сокращение расходов и высокие налоги, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды, мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема», — поддержал читатель phil.

Многие комментаторы также отметили, что поддержка Украины плохо сказывается на экономике Великобритании, где растут налоги и цены на электричество.

«Для британских налогоплательщиков впереди еще больше жертв — более высокие счета за электроэнергию и более высокие налоги — и всё это для поддержки его превосходительства Зеленского. Сунак не имеет легитимности, потому что никто не голосовал за него как за премьер-министра. У нас правит хунта. Здесь, в Великобритании, нет демократии», — заявил читатель с ником H Holton.

«Тем временем кризис стоимости жизни дома продолжается, и мы должны платить больше налогов», — поддержал его пользователь Scoops.

О встрече Зеленского и Сунака стало известно ранее 19 ноября. Отмечалось, что Лондон выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, а также будет помогать в реконструкции страны.

14 ноября сообщалось, что Великобритания анонсировала выделение первого транша в $5,8 млн в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергосистемы страны.

10 ноября глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны Северной Европы будут продолжать активно помогать Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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