Жилое здание загорелось недалеко от обрушившегося при взрыве дома на Сахалине
Пожар в жилом доме начался в поселке Тымовское на Сахалине, где в этом же районе в субботу в одном из домов прогремел взрыв, повлекший за собой частичное обрушение здания.
По предварительным данным местных СМИ, в результате произошедшего пожара есть погибшие.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Сахалинской области, сообщение о пожаре на улице Торговой поступило в 00:29 (20 ноября) по местному времени. Возгорание возникло в деревянном многоквартирном доме. К моменту прибытия пожарных было зафиксировано горение крыши на площади 400 кв. м.
«Проводится эвакуация граждан. Всего в тушении участвуют 17 человек и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Причины возгорания устанавливаются», — сообщает ведомство в Telegram-канале.
Первое ЧП произошло в поселке Тымовское Сахалинской области 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей. Судьба одного человека пока остается неизвестной. Причиной взрыва в доме, по предварительной информации, стал 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР. Как заявил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, пострадавшим жителям дома предложат новое жилье. Также Лимаренко объявил траур в Тымовском районе.