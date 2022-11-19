Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано
Происшествия
Жилое здание загорелось недалеко от обрушившегося при взрыве дома на Сахалине
Происшествия
«Газпром Трансгаз» сообщил о разрыве газопровода в Ленобласти перед пожаром
Мир
Украинцам посоветовали уехать из страны для снижения нагрузки на энергосистему
Спорт
Матыцин заявил о необходимости продолжения сотрудничества с WADA
Мир
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины
Происшествия
Губернатор Дрозденко сообщил о взрыве на газопроводе в Ленобласти
Мир
В Великобритании предупредили об угрозе «шока» из-за повышения налогов
Происшествия
Девять человек погибли при взрыве бытового газа на Сахалине
Общество
В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Ольге Качуре
Армия
Пушилин рассказал о продвижении российских военных по всей линии фронта
Общество
Траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме

Жилое здание загорелось недалеко от обрушившегося при взрыве дома на Сахалине

В поселке Тымовское на Сахалине загорелся многоквартирный дом, идет эвакуация
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в жилом доме начался в поселке Тымовское на Сахалине, где в этом же районе в субботу в одном из домов прогремел взрыв, повлекший за собой частичное обрушение здания.

По предварительным данным местных СМИ, в результате произошедшего пожара есть погибшие.

Убавить огня: в России обновят противопожарные правила
Изменения затронут дачников, многодетных и любителей пиротехники

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Сахалинской области, сообщение о пожаре на улице Торговой поступило в 00:29 (20 ноября) по местному времени. Возгорание возникло в деревянном многоквартирном доме. К моменту прибытия пожарных было зафиксировано горение крыши на площади 400 кв. м.

«Проводится эвакуация граждан. Всего в тушении участвуют 17 человек и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Причины возгорания устанавливаются», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

Первое ЧП произошло в поселке Тымовское Сахалинской области 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей. Судьба одного человека пока остается неизвестной. Причиной взрыва в доме, по предварительной информации, стал 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР. Как заявил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, пострадавшим жителям дома предложат новое жилье. Также Лимаренко объявил траур в Тымовском районе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022