Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины в субботу, 19 ноября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога была объявлена в 17:11 по местному времени.

17 ноября воздушная тревога была объявлена по всей Украине. В тот день в Киеве и Киевской области были слышны взрывы. Также взрывы прогремели и в Днепропетровске, там наблюдались проблемы с электричеством. Тогда же власти Одесской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.

15 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как указывал президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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