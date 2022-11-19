Великобритания намерена выделить Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, а также будет помогать в реконструкции страны. Об этом 19 ноября сообщает телеканал Sky News.

Ранее в субботу украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале, что в Киев впервые прибыл британский премьер.

«В ходе сегодняшней встречи мы обсудили наиболее важные вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности», — написал Зеленский.

Сунак, в свою очередь, опубликовал в личном аккаунте в Twitter видеоролик с прибытием в Мариинский дворец. По словам премьер-министра, Великобритания знает, что такое сражаться за свою свободу, поэтому будет поддерживать Украину «до конца».

Как сообщает Sky News, основной пакет средств противовоздушной обороны стоимостью £50 млн будет направлен Киеву для «защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры».

14 ноября сообщалось, что Великобритания анонсировала выделение первого транша в $5,8 млн в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергосистемы страны.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 ноября, на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.

10 ноября глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны Северной Европы будут продолжать активно помогать Украине.

До этого, в конце октября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о необходимости получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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