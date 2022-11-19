В Норвегии из-за роста цен увеличилось количество магазинных краж

В Норвегии на фоне инфляции и энергокризиса увеличилось количество магазинных краж. Об этом рассказал менеджер по коммуникациям компании NorgesGruppen Кине Сейланд, который владеет также крупной сетью бакалейных магазинов в стране.

«Наши сети видят, что в этом году количество краж и попыток мошенничества в магазинах увеличилось по сравнению с предыдущими годами», — рассказал он норвежскому телеканалу TV2.

Согласно статистике Восточного полицейского округа Норвегии, которую приводит телеканал, в 2022 году количество мелких краж в магазинах выросло на 14% по сравнению с 2021 годом.

Число краж на фоне инфляции увеличилось и в других странах. Так, 25 мая газета Daily Mail сообщила, что в Великобритании на фоне повышения цен увеличилось число краж в супермаркетах.

Кроме того, в том же месяце сообщалось, что на фоне роста цен участились случаи краж топлива в Финляндии. Жители начали воровать бензин и дизельное топливо с крупных строительных площадок, объектов сельского или лесного хозяйства, а также из грузовиков и холодильных камер.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где инфляция уже зашкаливает.