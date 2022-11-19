В ФРГ из-за санкций против России может закрыться производитель украшений к Рождеству

Из-за введенных против России санкций может закрыться немецкая компания Schwibbogen, которая уже 30 лет занимается изготовлением традиционных рождественских украшений из дерева. Об этом 19 ноября сообщила немецкая газета Bild.

Как рассказала изданию владельца бизнеса Катя Таулин, до введения антироссийских санкций ее бизнес процветал и компания производила свою продукцию круглый год. Сейчас же работу выполняют только на заказ, а цены пришлось поднять.

«С лета мы перестали получать российскую березовую фанеру через оптовиков, доля которых на рынке до этого составляла 93% <…> Мы, как и все наши коллеги, месяцами прикидывали, чем можно заменить российскую древесину. Но это бессмысленно», — объяснила Таулин, отметив, что качество альтернативных вариантов существенно отличается.

По ее словам, склад с материалами для работы сейчас почти пуст. Кроме того, возникли проблемы с поставками кабелей и коробок.

«Эти санкции вредят нам и нашей стране», — подчеркнула Таулин.

16 ноября глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что страны, которые обвиняют Россию, на самом деле понимают, что все проблемы мировой экономики сегодня — в тех санкциях, которые ими же были введены. При этом он отметил, что Россия обеспечивает себя в полном объеме всем необходимым, тем не менее санкции нужно снять как можно быстрее.

Ранее, 14 ноября, лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что необходимо немедленно отменить санкции против России и закончить экономическую войну, которую Запад во главе с Еврокомиссией (ЕК) и США ведет против Москвы.

До этого, 11 ноября, газета Politico сообщила, что власти США опасаются отмены некоторыми странами Европы введенных против России санкций. По словам двух высокопоставленных чиновников, такие опасения вызвали шквал телефонных звонков в американской администрации, где обсуждалось, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Вашингтоном стратегии.

В тот же день генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов оценил вероятность отказа ЕС от санкций в отношении России. Он отметил, что страны ЕС соблюдают антироссийские санкции в первую очередь из экономических соображений, хоть они и доставляют им серьезные неудобства.

10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз, вводя санкции против России, лишился своего благополучия благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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