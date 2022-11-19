Шольц призвал не допустить эскалации конфликта на Украине

Эскалация украинского конфликта недопустима, так как его нельзя превращать в войну между Россией и НАТО. Об этом 19 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафене.

«Важно следить за тем, чтобы это не привело к эскалации, к войне между Россией и НАТО. Поэтому важно, чтобы мы тесно работали вместе с нашими друзьями и союзниками в Европейском союзе, НАТО, на уровне «большой семерки» и на других уровнях», — сказал канцлер, его выступление транслировалась на Youtube-канале отделения СДПГ в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

По словам Шольца, в сложившейся ситуации важно помогать Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направляя Киеву в том числе военную помощь. Он также отметил важность того, что Германия относится к тем, кто направляет основной объем поддержки Украине.

Бывший офицер американской разведки США Скотт Риттер 17 ноября заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы столкнуть НАТО и Россию. Он пояснил, что Украина обеспокоена ударами по ее инфраструктуре, так как может быть полностью обесточена.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 ноября заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Он отметил, что Россия пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения и не наносила удары по всем возможным вражеским целям.

25 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

Ранее, 22 октября, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. В этот же день он заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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