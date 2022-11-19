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В Великобритании предупредили об угрозе «шока» из-за повышения налогов

The Times: среднему классу Англии грозит шоковое состояние в свете повышения налогов
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Фото: REUTERS/Toby Melville
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На фоне повышения налогов средний класс Англии столкнется с шоком, пишет газета The Times со ссылкой на Британский институт фискальных исследований (IFS).

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«Заработная плата падает, а налоги растут. Средний класс Англии ждет шок», — цитирует газета слова главы IFS Пола Джонсона.

Согласно данным этого института, к 2028 году 10 млн англичан будут платить налоги в размере «не менее 40 пенсов с каждого заработанного ими фунта».

17 ноября глава минфина Великобритании Джереми Хант сообщил, что в Соединенном Королевстве повысят некоторые категории налогов для борьбы с экономическим кризисом. План предусматривает введение самой высокой ставки НДФЛ в размере 45% для тех, чей доход за год превышает £125 тыс. ($148 тыс.), а не £150 тыс. ($178 тыс.), как было раньше.

8 ноября газета Evening Standart сообщила, что продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7%. Отмечалось, что средний годовой счет за продукты в Великобритании вырос на £682 ($782).

1 ноября компания National Grid, оператор единой британской энергосистемы, предупредила о двукратном увеличении среднегодового счета домохозяйств за электричество в стране. Отмечается, что средний счет домохозяйств за электроэнергию в этом году составит £2500 ($2875).

А 29 сентября газета Financial Times сообщила об экономии британцев на здоровье из-за роста счетов за отопление. По данным опроса исследовательской компании YouGov, которые приводит издание, каждый 10-й британец ест пищу холодной, чтобы снизить потребление электроэнергии.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где инфляция уже зашкаливает.

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