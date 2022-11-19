Губернатор Дрозденко сообщил о взрыве на газопроводе в Ленобласти
Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы в результате пожара на газопроводе в Ленинградской области нет. Об этом сообщил 19 ноября в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, на газопроводе произошел взрыв.
«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются», — написал он.
По словам Дрозденко, давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
О пожаре, вспыхнувшем на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщалось ранее в этот день. Сообщалось, что для тушения огня сразу же привлекли несколько бригад спасателей.