Сильный снегопад обрушился на Брянск
В субботу, 19 ноября, сильный снегопад обрушился на Брянск. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.
Как передает корреспондент издания, снег продолжает усиливаться.
В ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск заявили, что дорожные предприятия переведены в режим готовности. Для уборки снега могут задействовать 86 единиц специальной техники.
Водителей призвали быть особенно осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Накануне научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей об увеличении снежного покрова в субботу максимум до 15 см.