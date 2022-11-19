Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Губернатор Дрозденко сообщил о взрыве на газопроводе в Ленобласти
Мир
В Великобритании предупредили об угрозе «шока» из-за повышения налогов
Происшествия
Девять человек погибли при взрыве бытового газа на Сахалине
Мир
Белоусов предрек «идеальный шторм» для мировой экономики в ближайшие годы
Армия
Пушилин рассказал о продвижении российских военных по всей линии фронта
Общество
Траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме
Общество
Пострадавшим от взрыва газа на Сахалине предложат новое жилье
Мир
Захарова назвала идеи Борреля об отношениях с Россией провоцирующими раскол в ЕС
Мир
В МИД РФ прокомментировали отказ Польши в участии Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ
Происшествия
Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области
Мир
В Италии заявили о неудачной попытке изолировать Россию в торговле
Спорт
Президент ФИФА призвал перенаправить критику с чемпионата мира на него

НАТО заявило о «небезопасном» облете своих кораблей истребителями РФ

НАТО заявило о «небезопасном» облете своих кораблей российскими истребителями на Балтике
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация Североатлантического договора (НАТО) заявила о «небезопасном» облете своих кораблей российскими истребителями в Балтийском море. Об этом говорится на сайте Союзного морского командования (MARCOM) альянса 19 ноября.

Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше
Почему западные лидеры не спешили с выводами и может ли эта ситуация привести к деэскалации

Поясняется, что утром 17 ноября российские истребители облетели корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, проводящие «рутинные операции» в Балтийском море, на высоте 300 футов (91 м) и расстоянии 80 ярдов (73 м). При этом, утверждается в сообщении, пилоты истребителей не реагировали на сигналы военных.

Военно-морское командование альянса подчеркнуло, что «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы», однако сочло маневр российских истребителей «небезопасным и непрофессиональным».

Накануне сообщалось, что в Эстонию прибыли три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО. Уже на следующей неделе корабли отправятся в Финляндию, где примут участие в международных военно-морских учениях «Ледяные ветры 22».

В начале июня в Эстонии и Латвии прошли военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Отмечалось, что основной целью учений является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.

В сентябре военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что НАТО под руководством США готовит в Эстонии диверсантов для атак на территории России.

Еще в конце февраля на фоне начатой Москвой спецоперации по защите населения Донбасса руководство НАТО заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии. Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ригу 7 марта глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил о постоянном размещении в стране американских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022