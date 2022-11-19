НАТО заявило о «небезопасном» облете своих кораблей истребителями РФ
Организация Североатлантического договора (НАТО) заявила о «небезопасном» облете своих кораблей российскими истребителями в Балтийском море. Об этом говорится на сайте Союзного морского командования (MARCOM) альянса 19 ноября.
Поясняется, что утром 17 ноября российские истребители облетели корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, проводящие «рутинные операции» в Балтийском море, на высоте 300 футов (91 м) и расстоянии 80 ярдов (73 м). При этом, утверждается в сообщении, пилоты истребителей не реагировали на сигналы военных.
Военно-морское командование альянса подчеркнуло, что «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы», однако сочло маневр российских истребителей «небезопасным и непрофессиональным».
Накануне сообщалось, что в Эстонию прибыли три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО. Уже на следующей неделе корабли отправятся в Финляндию, где примут участие в международных военно-морских учениях «Ледяные ветры 22».
В начале июня в Эстонии и Латвии прошли военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Отмечалось, что основной целью учений является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.
В сентябре военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что НАТО под руководством США готовит в Эстонии диверсантов для атак на территории России.
Еще в конце февраля на фоне начатой Москвой спецоперации по защите населения Донбасса руководство НАТО заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии. Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ригу 7 марта глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил о постоянном размещении в стране американских военных.