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В Российской государственной библиотеке впервые пройдут «Русские чтения»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Российской государственной библиотеке 29 ноября впервые пройдут «Русские чтения» — масштабный литературно-патриотический проект, призванный объединить жителей РФ вокруг русской литературы.

Во время мероприятия дадут старт сбору книг русской классики в дар региональным библиотекам новых субъектов России. Стать участником акции «Поделись книгой — стань волонтером русского языка!» сможет стать каждый желающий.

В публичных чтениях русской литературы примут участие ведущие деятели России из различных сфер: культуры, науки, политики и спорта. Гостями станут представители молодежи: школьники, студенты, юные общественные деятели, волонтеры, кадеты и другие. Все юные добровольцы смогут помочь в формировании отправки книг в регионы и стать волонтерами русского языка.

«Русские чтения» станут символом возвращения великих культурно-литературных традиций России. Место для проведения проекта выбрано неслучайно — в стенах главной библиотеки страны хранятся произведения великих русских авторов, воспевавших любовь к Родине. Со сцены прозвучат отрывки из произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Константина Паустовского и других классиков», — отметили в пресс-службе общероссийского проекта «Народов много — Родина одна».

Как добавили в пресс-службе проекта, русский язык всегда создавал единство языкового пространства в условиях многонационального населения нашей страны.

«Именно с помощью языка разные народы, религии и культуры России могут осуществлять коммуникацию, поэтому так важно сохранить и передать его наследие», — сказано в сообщении.

В мероприятии примут участие: актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, заслуженные артисты РФ Игорь Угольников и Елена Морозова, начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и олимпийский чемпион Никита Нагорный, музыканты Родион Газманов и Елизавета Долженкова, олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Татьяна Лебедева, ведущая Первого канала Полина Цветкова, а также чтецы из новых субъектов РФ. Ведущим мероприятия станет актер Театра имени Вахтангова, заслуженный артист России Александр Олешко.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на портале «Культура.рф».

«Русские чтения» проводятся в рамках федерального проекта «Народов много — Родина одна», который рассказывает о достижениях, людях и истории нашей страны.

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