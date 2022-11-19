Судьба одного человека после взрыва газа в доме на Сахалине остается неизвестной
Продолжаются поиски одного человека после взрыва газа в доме в поселке Тымовское Сахалинской области. Об этом 19 ноября сообщили в правительстве региона.
«Последние данные с места взрыва в Тымовском. Девять погибших, из них четверо детей. Судьба еще одного человека устанавливается. Оставшиеся без крова люди сейчас находятся у родственников и в гостинице. Часть жильцов здания — в центре временного размещения», — говорится в Telegram-канале правительства.
20 ноября специалисты начнут обследовать поврежденный дом.
Причиной взрыва в доме, по предварительной информации, стал 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе.
Также известно, что разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен, в настоящее время проводится разбор подвала. Соседний подъезд дома остается заблокированным.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР. Как заявил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, пострадавшим жителям дома предложат новое жилье. Также глава региона объявил траур в Тымовском районе.