«Ак Барс» потерпел четвертое поражение в последних пяти играх КХЛ
Казанский «Ак Барс» со счетом 1:2 в овертайме 19 ноября проиграл омскому «Авангарду» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У «Авангарда» забили Зият Пайгин (45-я минута) и Владимир Ткачев (62).
В составе казанцев отличился Дмитрий Воронков (49 минута), пишет газета «Спорт-Экспресс».
Таким образом, «Ак Барс» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах. Команда из Казани располагается на седьмой строчке таблицы Восточной конференции. В их активе 32 очка в 31 матче.
«Авангард» одержал девятую победу подряд. Омичи занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах.
Накануне «Спартак» со счетом 4:2 проиграл ЦСКА в рамках чемпионата КХЛ.