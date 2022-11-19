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«Ак Барс» потерпел четвертое поражение в последних пяти играх КХЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Казанский «Ак Барс» со счетом 1:2 в овертайме 19 ноября проиграл омскому «Авангарду» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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У «Авангарда» забили Зият Пайгин (45-я минута) и Владимир Ткачев (62).

В составе казанцев отличился Дмитрий Воронков (49 минута), пишет газета «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Ак Барс» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах. Команда из Казани располагается на седьмой строчке таблицы Восточной конференции. В их активе 32 очка в 31 матче.

«Авангард» одержал девятую победу подряд. Омичи занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах.

Накануне «Спартак» со счетом 4:2 проиграл ЦСКА в рамках чемпионата КХЛ.

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