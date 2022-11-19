Микроавтобус с десятью пассажирами опрокинулся на трассе под Оренбургом
Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Оренбургской области. В результате аварии пострадали три пассажира, сообщили 19 ноября пресс-службе управления МВД РФ по региону.
Авария произошла на трассе Оренбург – Орск в районе села Красногор в Саракташском районе. По предварительной информации, водитель микроавтобуса съехал в кювет из-за того, что не справился с управлением.
«В автомобиле находилось 10 пассажиров. Трех пассажиров госпитализировали, остальных осматривают сотрудники скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре по Оренбургской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка на исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения в отношении перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Накануне водитель автомобиля «Лада Ларгус», не справившись с управлением, опрокинулся на трассе в Оренбургской области. В результате аварии четыре человека, находящиеся в салоне авто, получили травмы. ДТП произошло на автодороге Оренбург — Бузулук под Новосергиевкой.