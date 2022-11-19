Киевлян попросили сократить пользование электрообогревателями

Жителям Киева необходимо ограничить использование электрических обогревателей и кондиционеров. Об этом 18 ноября заявил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

«Если у нас сейчас есть свет, это, к сожалению, не означает, что всё уже в норме и может работать без перебоев. Я очень прошу воздержаться от чрезмерного использования кондиционеров на обогрев или электрообогревателей», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Коваленко указал на то, что каждые 5 градусов понижения температуры на улице — это +200 МВт потребления электроэнергии. По его словам, это роскошь, которую сейчас жители Киева не могут себе позволить, так как есть риск остаться без света на более длительное время.

В этот же день сообщалось об очередном введении экстренных отключений света в Киеве по распоряжению «Укрэнерго». Как отметили в ДТЭК «Киевские электросети», графики стабилизационных отключений сейчас не действуют.

17 ноября руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о нанесении ударов по украинской энергетике. Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи Украины, в том числе на заводе «Южмаш» в Днепре. Момент взрыва там попал на видео.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Тогда украинское издание «Страны.ua» отметило, что это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям на Украине с начала российской специальной военной операции. Попадания были в Киевской области, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Хмельницком, Житомире, Львове, Виннице, Ковеле, под Кременчугом, Черкассами, в Ровно и Кропивницком.

14 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света в Киеве и еще семи регионах продлятся не менее недели из-за разрушенного объекта на юго-западе Украины. Отключения пройдут в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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