Москвичей призвали быть осторожными из-за гололедицы
Жителей Москвы призвали быть осторожными на улице из-за гололедицы. Как указали 19 ноября в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, гололедица может стать причиной происшествий, связанных с травмированием пешеходов.
«В столице наблюдаются перепады ночных и дневных температур. ‹...› Чтобы не оказаться жертвой дорожной обстановки, необходимо быть крайне осторожным. При гололедице количество уличных травм увеличивается (ушибы, вывыхи и переломы). Поэтому пешеходам стоит принять меры для снижения вероятности их получения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Гражданам порекомендовали носить при гололедице нескользящую обувь с толстой подошвой. Также в МЧС призвали не передвигаться во время гололеда вблизи к проезжей части, а также перебегать дорогу в неположенном месте.
Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ночь с 18 на 19 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени. Также синоптики Гидрометцентра предупредили москвичей о гололедице на дорогах 19 ноября. В субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и температура воздуха от 4 градусов мороза.
Накануне научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей об увеличении снежного покрова в субботу максимум до 15 см.