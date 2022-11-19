В Москве почтили память Маршалов артиллерии
В Москве почтили память главных маршалов артиллерии. У Кремлевской стены возложили венки к могилам Николая Воронова и Митрофана Неделина. Торжественная церемония состоялась в честь Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается в России 19 ноября, передает телеканал «Известия». В этот день в 1942 году началось контрнаступление под Сталинградом, ставшее в последствии переломным моментом в ходе Великой Отечественной и всей Второй Мировой войны. Участие в церемонии приняло руководство управления ракетных войск и артиллерии. Ветеранам службы вручили памятные медали.
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