Политолог Андрей Кошкин 19 ноября в разговоре с «Известиями» прокомментировал опасения киевского режима о том, что поддержка США сократится, если политические позиции республиканцев усилятся.

Таким образом он отреагировал на статью в журнале The National Interest о том, что Украина опасается прихода через два года на президентский пост в США сторонника переговоров с Россией, а также боится сокращения поддержки со стороны Вашингтона.

Кошкин напомнил, что во время выборов в конгресс республиканцы неоднократно говорили, что пересмотрят позицию США в отношении финансовой поддержки Украины и станут тщательнее контролировать расходование этих средств.

«Естественно, что это вызвало у нынешнего киевского руководства во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским серьезные опасения», — сказал он.

Кроме того, эти опасения усугубляются, по словам политолога, и потенциальной возможностью США пойти на радикальные меры без согласования с Киевом и не выполнить обещания, которые давались ранее.

«Естественно, что они (руководство Украины. — Ред.) находятся вот в таком подвешенном состоянии, и <...> результат мы в какой-то степени мы можем обсуждать этих анонсированных лозунгов [республиканцев] по Украине, что будут сужаться их возможности, наверное, только в январе следующего года», — добавил Кошкин.

Республиканская партия США по итогам выборов набрала 218 мест, необходимых для получения большинства в палате представителей. Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Ей досталось 50 мест из 100 возможных. Однако ситуация может измениться после второго тура в штате Джорджия в борьбе за кресло сенатора.

Представитель Белого дома Джон Кирби 18 ноября заявил, что Вашингтон не толкает президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, решение о готовности к ним Киев должен принимать самостоятельно.

Сейчас пост президента США занимает демократ Джо Байден. Выборы нового главы государства состоятся в Соединенных Штатах в 2022 году.