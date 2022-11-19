Соседний подъезд обрушившегося при взрыве дома на Сахалине заблокирован
Соседний подъезд жилого дома на Сахалине, часть которого обрушилась при взрыве, заблокирован. Об этом сообщил 19 ноября журналистам глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.
«Второй подъезд заблокировали из-за опасности его обрушения. Завтра мы ожидаем техническую комиссию, которая обследует дом и сделает свое заключение по всему дому и каждому подъезду в частности. После этого мы будем принимать решение о дальнейшем заселении людей в подъезд, который не пострадал, но находился близко к обрушенному», — рассказал Звада.
ЧП произошло в поселке Тымовское Сахалинской области 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.
Причиной взрыва в доме, по предварительной информации, стал 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе.
Также известно, что разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен, в настоящее время проводится разбор подвала.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР. Как заявил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, пострадавшим жителям дома предложат новое жилье. Также Лимаренко объявил траур в Тымовском районе.
Для жителей дома организован пункт временного размещения.