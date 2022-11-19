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Соседний подъезд обрушившегося при взрыве дома на Сахалине заблокирован

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Соседний подъезд жилого дома на Сахалине, часть которого обрушилась при взрыве, заблокирован. Об этом сообщил 19 ноября журналистам глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.

«Второй подъезд заблокировали из-за опасности его обрушения. Завтра мы ожидаем техническую комиссию, которая обследует дом и сделает свое заключение по всему дому и каждому подъезду в частности. После этого мы будем принимать решение о дальнейшем заселении людей в подъезд, который не пострадал, но находился близко к обрушенному», — рассказал Звада.

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ЧП произошло в поселке Тымовское Сахалинской области 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.

Причиной взрыва в доме, по предварительной информации, стал 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе.

Также известно, что разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен, в настоящее время проводится разбор подвала.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР. Как заявил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, пострадавшим жителям дома предложат новое жилье. Также Лимаренко объявил траур в Тымовском районе.

Для жителей дома организован пункт временного размещения.

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