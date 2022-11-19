Грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля в Москве
На внешней стороне третьего транспортного кольца в Москве грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля. Об этом 19 ноября сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент движение на участке дороги ограничено до одной полосы.
15 ноября на 132-м км ЦКАД в Подмосковье фура вылетела с моста и загорелась. В результате ДТП водитель погиб. По предварительной информации, водитель наехал на ограждение и вылетел с моста на обочину дороги.