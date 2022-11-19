Спасатели МЧС России готовы к оказанию помощи в природной среде в зимних условиях
Спасатели МЧС России провели учения по оказанию помощи зимой. Специалисты отработали спуски с вертолета без парашютов. Десантирование велось в режиме «зависания». Для спасателей важен навык работы в труднодоступной местности, передает телеканал «Известия». Спасатели-кинологи с собаками также участвовали в учениях.
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