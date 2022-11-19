VK рассчитывает разработать игровой движок к концу 2025 года
Социальная сеть «Вконтакте» планирует разработать игровой движок к концу 2025 года, тогда же намечается и выход первой игры на нем. Компания инвестирует в проект 2,8 млрд рублей без бюджетных субсидий, передает телеканал «Известия». Российский IT-гигант будет разрабатывать движок за счет продажи лицензий на его коммерческую версию. Новые варианты программного обеспечения игры изначально будут платными, бесплатные версии собираются выпускать с задержкой.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.