Стала известна причина взрыва газа в многоквартирном доме в Подмосковье
Взрыв в многоквартирном доме, прогремевший 19 ноября в Московской области, произошел из-за утечки бытового газа вследствие неисправности газовой плиты.
По данным «Известий», ЧП произошло в 6:40 в поселке санатория «Мцыри» Солнечногорского района на пятом этаже пятиэтажного дома.
В момент взрыва в квартире находился ее хозяин 1984 года рождения. Он получил термические ожоги лица и рук, ему оказали медицинскую помощь на месте.
Других пострадавших от инцидента не было. В квартире также были выбиты стекла окон, обрушения и возгорания не произошли.
В этот же день произошел взрыв газа в поселке Тымарское Сахалинской области. По последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.
Причиной взрыва в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, по предварительной информации, стал 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.
На текущий момент для жителей дома организован пункт временного размещения. Кроме того, как заявил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, пострадавшим предложат новое жилье.