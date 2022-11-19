Карта спецоперации на Украине 19 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении сорваны атаки ВСУ, уничтожено более 60 боевиков и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

На краснолиманском направлении пресечена попытка наступления украинских военных, ликвидировано до 50 бойцов ВСУ, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В ДНР уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

В районе Авдеевки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также за сутки было сбито 10 беспилотников ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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