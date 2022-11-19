Пленный в районе Макеевки украинский военный рассказал об условии их содержания

Пленный в районе Макеевки украинский военный рассказал об условии их содержания

2022-11-19 13:34:32

2022-11-19 13:34:32

2022-11-19 13:34:32

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