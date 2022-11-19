Диетолог рассказала о влиянии отказа от сладкого на организм

Врач-диетолог Елена Соломатина 19 ноября рассказала о пользе для организма от полного отказа от продуктов, в которых содержится добавленный сахар.

Она отметила положительный эффект от отказа от сладкого особенно для людей с лишним весом, диабетом и непереносимостью глюкозы. По словам врача, убрав добавленный сахар улучшится работа печени, поджелудочной, сосудов и мозга, а также состояние кожи и волос.

В то же время Соломатина напомнила, что сахар — это углеводы и совсем из рациона их не изъять.

«Но если мы просто откажемся от десертов, конфет, тортов, не будем класть сахар в кофе, ничего не произойдет, поскольку мы будем получать те же самые углеводы из хлеба, круп, овощей, фруктов», — отметила Соломатина.

В октябре менеджер по продукту протеиновых десертов FITKIT Артем Верис заявил, что альтернативой сладкому могут стать батончики из орехов и сухофруктов, а также низкоуглеводные десерты.