«Известия» сняли процесс разбора завалов на Сахалине

В поселке Тымовское Сахалинской области 19 ноября продолжается разбор завалов жилого дома после взрыва бытового газа. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия.

На кадрах видно, что крайний подъезд здания обрушился с пятого по первый этаж. Для разбора завалов спасатели пригнали тяжелую технику. Работы ведутся в ночное время.

«На месте ЧП продолжается спасательная операция. Работы ведутся максимально быстро, но осторожно. Пока есть вероятность найти под обломками выживших, действовать нужно аккуратно. Периодически объявляется минута тишины, чтобы услышать, если люди под завалами зовут на помощь», — рассказала корреспондент «Известий» Ирина Анат.

Взрыв газа произошел 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.

Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв 20-литрового газового баллона, который хранился на балконе. Отмечается, что такое оборудование запрещено ставить в жилых помещениях.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.