В Москве подвели итоги конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

В этом году заявки на участие в конкурсе на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» подали 4,4 тыс. IT-специалистов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Участники на протяжении двух недель работали в онлайн-формате над технологичными решениями для города. «К конкурсу присоединились IT-специалисты из 70 регионов России и других стран мира, включая Китай, Израиль, Индонезию и Казахстан», — сообщила Сергунина.

Столичные ведомства подготовили для конкурсантов 10 практических задач на выбор. Так, городской департамент предпринимательства и инновационного развития и Агентство инноваций Москвы предложили разработать интерактивную платформу для начинающих предпринимателей. Созданием цифровой площадки, где бизнесмены могли бы делиться друг с другом идеями и находить партнеров для стартапов, занялись 72 команды. Кроме того, участники разрабатывали интерактивную карту ВДНХ с персонализированными прогулочными маршрутами и платформу, помогающую контролировать качество работ по благоустройству. Среди проектов, которые презентовали конкурсанты, был и сервис, определяющий оптимальные места для установки постаматов.

По словам заммэра, по итогам конкурса из 470 команд-участниц обладателями премий стали представители 30 коллективов.

Победителей выбирало экспертное жюри. В разных номинациях награды за первые места получили команды из Москвы и Курска, Санкт-Петербурга и Петрозаводска, Самары, Перми, Рязани, Комсомольска-на-Амуре, Еревана и Батуми. Коллективы, занявшие первые места, получили по 1 млн рублей, вторые — по 600 тыс., а третьи — по 400 тыс. рублей.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, «за четыре года состязание зарекомендовало себя как эффективный инструмент кооперации Москвы и IT-сообщества, который способствует созданию импортозамещающих решений и помогает внедрить их в городскую среду».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.