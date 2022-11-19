Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке под Великим Устюгом

Дед Мороз зажег огни на первой в России новогодней елке под Великим Устюгом. Об этом пишет в субботу, 19 ноября, ИА FlashNord.

18 ноября волшебник отмечал свой день рождения.

«Вы теперь знайте, что у всех нас есть своя путеводная звезда, и не обязательно она должна светить высоко в небе, она может светить и в руках, как маяк», — сказал Дед Мороз во время церемонии.

По его словам, с этого дня можно готовиться ко встрече Нового года.

Ранее, 18 ноября, в Рязани в Верхнем городском парке состоялся забег Дедов Морозов. Мероприятие было посвящено дню рождения волшебника и собрало более 100 участников. Они пробежали дистанции в 200, 300 и 500 м.