Белоусов предрек «идеальный шторм» для мировой экономики в ближайшие годы
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил 19 ноября журналистам по итогам саммита АТЭС, что предстоящие несколько лет будут периодом «идеального шторма» для мировой экономики.
«Практически единодушное мнение, что мировая экономика входит в период сильных потрясений, который еще дополнительно усугубляется климатическими проблемами и нерешенными проблемами технологического развития <...> Предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — сказал Белоусов.
Первый фактор, по его словам, это рост протекционизма в мировой торговле и блокировка правил, которые были связаны с ВТО.
Второй фактор, как заявил Белоусов, это огромная долговая нагрузка стран, а третий — рост цен.
Первый вице-премьер полагает, что, прежде всего, сосредоточиться следует на снятии барьеров, «которых сейчас наплодили очень много». А затем, по его мнению, уже стоит переходить к восстановлению доверия.
Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм из Колледжа Макалестера в Миннесоте 17 ноября в статье для издания The Hill заявил, что новый миропорядок, который идет на смену изжившего себя «хваленому либеральному, основанному на правилах и нормах», будет отражать интересы таких стран, как Китай, Индия и Россия.
В свою очередь глава министерства финансов США Джанет Йеллен полагает, что лучшее, что можно предпринять для стабилизации экономической ситуации в мире, — это прекратить конфликт на Украине.