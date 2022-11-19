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Ночь на 19 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ночь с 18 на 19 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени. Об этом 19 ноября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, сегодня опустилась до отметки -9,1 градуса, что стало самым низким значением с начала холодного периода. На территории столицы температура менялась от –5,4 градуса на Балчуге до -12,4 градуса в Бутове», — написал он в Telegram.

Самая низкая температура во всем столичном регионе была зафиксирована в Михайловском в Новой Москве. Там ночью было -14,3 градуса. В Московской области самое низкое значение -13,2 градуса показала метеостанция в Ново-Иерусалиме.

Также самой холодной с начала осени стала минувшая ночь в Санкт-Петербурге. Там температура воздуха опустилась до -4,7 градуса.

Ранее синоптики Гидрометцентра предупредили москвичей о гололедице на дорогах 19 ноября. Также в этот день ожидаются облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и температура воздуха от 4 градусов мороза.

Накануне, 18 ноября, научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей об увеличении снежного покрова в субботу максимум до 15 см. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к воскресенью высота сугробов может достичь 20 см.

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