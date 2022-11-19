Азербайджан нарастил добычу газа
За 10 месяцев 2022 года добыча газа в Азербайджане выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на госкомитет республики по статистике.
Показатель добычи составил 38,45 млрд куб. м. При этом добыча товарного газа составила 28,69 млрд куб. м, показав рост на 8,6%.
При этом добыча нефти с газоконденсатом за тот же период упала на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Показатель составил 27,24 млн т. Добыча товарной нефти с конденсатом снизилась на 5,5% — до 27,16 млн т, отмечает «Нефть и капитал».
18 ноября сообщалось, что «Газпром» поставит Азербайджану по новому договору с компанией SOCAR до 1 млрд куб. м газа.
Ранее, 16 ноября, доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов спрогнозировал продолжение роста цен и спроса на нефть в 2023 году.