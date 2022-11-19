В Севастополе члена банды грабителей приговорили к 6,5 года колонии
В Севастополе суд приговорил 29-летнего местного жителя — члена банды, занимавшейся грабежом и вымогательством, к 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По информации СК, преступная группировка появилась в Севастополе в 2017 году.
«На протяжении 2018 года он (подсудимый) совместно с другими членами организованной группы совершал грабежи, вымогательство и разбойные нападения на граждан на территории Севастополя», — рассказали в ведомстве.
В результате местного жителя осудили по трем статьям — «Грабеж», «Разбой» и «Вымогательство». Его признали виновным.
Дела в отношении организатора и других участников банды суд еще рассматривает.
Ранее, в июне, Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении семи человек, обвиняемых в вымогательстве и разбое. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 1,8 до 10 лет.