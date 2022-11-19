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Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в Петербурге

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Ночь на субботу, 19 ноября, стала самой холодной с начала осени в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, температура воздуха опустилась до -4,7 градуса.

Как отмечает 78.ru, ранее самой холодной этой осенью была ночь на 5 ноября, когда фиксировалось -3,6 градуса.

Накануне, 18 ноября, научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей об увеличении снежного покрова в субботу до 15 см. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к воскресенью высота сугробов может достичь 20 см.

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