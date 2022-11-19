Боксер Папин рассказал, в каком случае Родригес мог победить Минеева
Российский боксер Алексей Папин 19 ноября объяснил, как Фернандо Родригес мог одолеть россиянина Владимира Минеева.
«Единственный шанс Фернандо — это шальной удар. И всё. То есть мастерство Вовы — там разница огромная, небо и земля. Уровни совсем разные», — отметил Папин.
Опасность Родригеса, по его словам, таилась только в «массе, силе и корявости».
Минеев нокаутировал Родригеса 19 ноября в поединке в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Глава Республики Калмыкия, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков назвал яркой и эффектной победу Минеева.