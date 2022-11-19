NI рассказал об опасениях Киева из-за сделки России и США после выборов в 2024 году
Украина опасается прихода через два года на президентский пост в США сторонника переговоров с Россией. Об этом говорится статье журнала National Interest (NI).
«Больше всего Киев боится, что кто-то, кто готов иметь дело с русскими, может выиграть президентские выборы в США через два года. Великие державы часто заключают сделки и договариваются друг с другом, а валюта их торговли — национальные интересы более мелких держав», — указано в публикации от 17 ноября.
В публикации отмечается, что в Киеве не хотят, чтобы на фоне возможных переговоров их интересы были ущемлены.
Кроме того, автор статьи полагает, что Киев также обеспокоен перспективой лишиться западной поддержки, пишет «Газета.Ru».
Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не толкает президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, решение о готовности к ним Киев должен принимать самостоятельно.
Также 18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул необходимость оживления переговоров для урегулирования ситуации на Украине.
Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что укрепляющим элементом общения с Украиной мог бы быть разговор с Западом, так как поступающие оттуда директивы Киев скрупулезно выполняет.
24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.
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