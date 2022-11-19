Число погибших при взрыве газа на Сахалине возросло до восьми
Число погибших при взрыве газа на Сахалине возросло до восьми. Об этом сообщил 19 ноября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале.
Кроме того, как заявил Лимаренко, среди погибших — двое детей. По данным «Известий», еще два человека в результате ЧП пострадали.
В пятиэтажном доме в поселке Тымовское на Сахалине 19 ноября произошел взрыв газа.
Причинами ЧП в жилом доме на Сахалине, по предварительной информации, стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».