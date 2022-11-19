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Посол Антонов заявил о проигрыше всех от разрыва культурных связей РФ и США

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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От разрыва культурных связей между Россией и США проиграли все. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Надо уезжать подальше в глубинку от Вашингтона, лучше куда-нибудь в район Сан-Франциско, и там начинать эту работу, потому что чем дальше находишься от Вашингтона, тем меньше русофобии. Недавно я был в Калифорнии, я чувствовал дружелюбие простых людей в отношении России. Им не хватает контактов. Многие просто страдают от того, что именно культурные связи между двумя нашими государствами были прерваны. От этого проиграли все. Никто не выиграл», — рассказал он журналистам после концерта Сергея Косенко в российской дипмиссии.

Посол отметил, что культура способна создавать мосты дружбы между странами, и выразил надежду на то, что подобные мероприятия с участием американцев будут проходить в России.

«Независимо от того, сколь трудные времена в наших двусторонних отношениях, такого рода встречи помогают, если хотите, открыть Россию для иностранцев. И я бы очень хотел, чтобы такие же встречи проходили и в Москве, потому что отсутствие контактов создает дополнительные трудности не только для межгосударственных отношений, но и для общения людей между собой», — сказал Антонов.

Глава дипмиссии также заявил, что Россия не препятствует пополнению состава посольства США в Москве и готова рассмотреть визовые заявки. По его словам, Россия считает неправильным разрыв дипломатических отношений с США и не наблюдает такого желания у американской стороны.

16 ноября посольство США в Москве рассказало «Известиям», что за первые девять месяцев 2022 года туристические визы получили 26 тыс. россиян, благодаря чему РФ вошла в тройку лидеров в Европе после Турции и Румынии.

Также американская дипмиссия рассказала, что США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению состава и полноценного функционирования посольства.

С 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он работал при пяти президентах Штатов.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

С 12 мая 2021 года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, перестали выдавать неиммиграционные визы.

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