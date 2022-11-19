Промоутер Цопанов предсказал до поединка с Родригесом победу Минеева
Промоутер PRAVDA FIGHTING Хетаг Цопанов в разговоре с «Известями» предрек победу россиянина Владимира Минеева в поединке с бразильцем Фернандо Родригесом в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Цопанов отмечал, что некоторые называли Родригеса фаворитом этого поединка, но он был уверен в победе российского бойца.
«Я тут разные версии слышу: кто-то говорит, что Минеев может проиграть. Я в это не верю. Я думаю, он уверенно выиграет и мы насладимся этой победой все вместе», — заявил промоутер.
В итоге 19 ноября Минеев нокаутировал Родригеса.
Глава Республики Калмыкия, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков назвал яркой и эффектной эту победу, а комментатор Григорий Дрозд заявил, что этот бой вернул на экраны профессиональный кикбоксинг.
Министр спорта России Олег Матыцин заявил после этого поединка, что Минеев символизирует мощь страны.