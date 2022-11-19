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Россия не будет препятствовать пополнению состава посольства США в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия не препятствует пополнению состава посольства США в Москве и готова рассмотреть визовые заявки. Об этом 19 ноября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Что касается нас, мы не создаем никаких препон или преград для пополнения состава американского посольства в Москве. На сегодняшний день в нашем консульском отделе нет ни одной заявки на сотрудника консульского отдела в посольстве США в Москве», — рассказал он журналистам.

Посол отметил, что Россия считает неправильным разрыв дипломатических отношений с США. По его словам, такого желания он не наблюдает и у американской стороны.

«У нас осталось небольшое количество контактов. Мы их бережем. Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение. На мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет», — отметил Антонов.

Он также выразил надежду на то, что в скором времени сенат США утвердит кандидатуру посла в Москве и дипломатическое представительство сможет заработать на полную силу.

16 ноября посольство США в Москве рассказало «Известиям», что за первые девять месяцев 2022 года туристические визы получили 26 тыс. россиян, благодаря чему РФ вошла в тройку лидеров в Европе после Турции и Румынии.

Также американская дипмиссия рассказала, что США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению состава и полноценного функционирования посольства.

11 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не располагает информацией о прибытии нового посла США. Им может стать Линн Трейси — в сентябре ее кандидатуру президент Джо Байден внес на рассмотрение в конгресс.

До этого, 22 сентября, Россия дала агреман (предварительное согласие) для Трейси. В случае назначения она станет первой женщиной на этой должности. В настоящее время обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Элизабет Руд.

С 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он работал при пяти президентах Штатов.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

С 12 мая 2021 года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, перестали выдавать неиммиграционные визы.

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