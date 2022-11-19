Число погибших в результате взрыва газа на Сахалине увеличилось до семи
В результате взрыва газа в поселке Тымовское Сахалинской области погибло семь человек. Об этом 19 ноября сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
«По данным на 16:45 (8:45 мск), во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое — дети. Поиски еще трех жителей продолжаются», — написал он в Telegram.
По данным местных властей, причинами ЧП, по предварительной информации, стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.
Ранее экстренные службы сообщили о гибели четырех человек.
Местная жительница рассказала, что еще накануне возле дома ощущался сильный запах газа.
Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».