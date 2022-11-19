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Шесть жителей ДНР пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Шесть жителей получили ранения за минувшие сутки из-за обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 ноября сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

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«За минувшие сутки, с 08:00 18 ноября до 08:00 19 ноября, в результате обстрелов <...> ранения получили шесть мирных жителей», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента ДНР Андрей Баевский заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Донецка полностью справляются со своими задачами, но они не могут полноценно защитить город от артобстрелов. Для этого нужно уничтожать огневые точки Вооруженных сил Украины.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что как минимум шесть человек были ранены в одном из домов Киевского района города при обстреле со стороны ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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